Dove Cameron, chi è la fidanzata di Damiano David

Saràuno dei superospiti nella seconda serata di Sanremo 2025. Il frontman dei Maneskin vive uno dei suoi momenti migliori da quando ha iniziato anche la carriera da solista. Il suo brano ‘Born with a broken heart’ ha infatti riscosso successo tanto in Italia che all’estero e, anche sul versante sentimentale, le cose sembrano andare per il meglio. Dopo aver archiviato da tempo la storia con l’influencer Giorgia Soleri, infatti, la love story conprosegue a gonfie vele. Ma chi è la ragazza che fa ormai coppia fissa con il cantante romano?: una giovane star(all'anagrafe Chloe Celeste Hosterman) è nata nel 1996 a Bainbridge Island, nello stato di Washington. È diventata nota al pubblico nel 2012 grazie alle sue partecipazioni a diversi programmi Disney.