Douglas Luiz elogiato da Thiago Motta: lodi per il brasiliano post Juve PSV. E non è finita qui: l'analisi del tecnico

Dopo la vittoria della Juve contro il PSV, così Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa della prestazione di Douglas Luiz.

LE PAROLE – «Sta bene, mi piace molto vederlo in campo con questa energia e questa voglia di giocare a calcio. È un giocatore forte, che non è ancora riuscito ad esprimere il suo massimo. Anche oggi ha fatto un'ottima partita. Possono completarsi in campo i nostri centrocampisti, hanno caratteristiche diverse e possono giocare tutti insieme. Gli lascio tanta libertà nel possesso, sono soddisfatto della sua partita».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI THIAGO MOTTA POST JUVE PSV