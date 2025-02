Lettera43.it - DopoFestival, la prima puntata: Francesca Michielin esclusa, imprevisto per Gaia

Chiuse le porte dell’Ariston, dopo ladi Sanremo 2025 si sono aperte quelle del glass di Alessandro Cattelan con il suo. Spazio subito al super ospite della serata, Jovanotti, che in precedenza aveva fatto ballare il Teatro e le strade della città con i Rockin’ 1000. Entrato in studio, guardando Selvaggia Lucarelli Lorenzo Cherubini ha parlato di reunion, ricordando come lui sia stato uno dei primi blogger in Italia ispirando la giornalista, fra le pioniere di successo. «Quando salgo su quel palco vedo mia nonna, appare la Madonna», ha scherzato l’artista raccontando poi la paura di esibirsi su un pezzo di storia della musica italiana. Sulla sua caduta in diretta: «Ho temuto per la mia salute, il pavimento sembrava una pista di pattinaggio. Quando sono entrato una signora mi è saltata addosso, non mi mollava».