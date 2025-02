Davidemaggio.it - Dopofestival di rottura… della statua di Conti!

Per chi sperava che ilsignificasse un ritorno alle origini, forse è meglio che si ricreda. Ma, in qualche modo, il debutto dell’appuntamento notturno dedicato alla kermesse è stato segnato dalla rottura.del direttore artistico e conduttore Carlo!Alessandro Cattelan, padrone di casa di questa edizione del, è intervenuto sul finireprima serata di Sanremo 2025 per lanciare il suo programma per nottambuli e ha colto l’occasione per fare “un regalo a Carlo e a tutto il comune di Sanremo“: unadorata raffigurante proprio Carlo. Un po’ invecchiato a dir la verità ma abbastanza realistico, con tanto di cartellina targata Sanremo 2025, probabilmente contenente le scalette serrate delle varie puntate.Un omaggio durato ben poco.