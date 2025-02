Amica.it - Dopo "Il Gattopardo", Deva Cassel sarà ancora un'eroina romantica nella nuova versione di "Il Fantasma dell'Opera": ecco i dettagli

Leggi su Amica.it

Un’altra. Questa volta molto più, smessi i panni di Angelica in Il(che vedremo il 5 marzo su Netflix), indosserà quellia protagonista di unadel film Il. Quella che si sta preparandounacontemporanea e in lingua francese del classico romanzo, ambientato nel celeberrimo teatro parigino, scritto da Gaston Leroux nel 1910. Ilnuovorivolto a un pubblico di young adult: per questo le atmosfere saranno ispirate alla saga di Twilight.Il cast del film “Il”Accanto a, due giovani attori che si stanno facendo conoscere nel cinema e nelle serie europee: Julien De Saint Jean, vistodi Il conte di Montecristo (2024), trasmessa a dicembre da Canale 5, dove interpreta André, il protetto di Edmond Dantes.