Liberoquotidiano.it - Donzelli (FdI): Calo produzione industriale? "Italia risente di crisi e follie green"

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2025 "I dati dell'economiani sono i migliori in Europa.peròdelle, ad esempio quella in Germania. Nonostante questo per fortuna riusciamo a resistere a queste difficoltà qui meglio delle altre nazioni europee. Ci sono occupazioni e dati macroeconomici in crescita. Grazie al Governo Meloni stiamo anche impedendo che leostacolino ulteriormente la" così il deputato Giovannidi Fratelli d'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev