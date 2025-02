Donnarumma inguaia il Milan | l’intreccio fa paura

Leggi su Sportface.it

Gianluigipuòre ilfa davveroe coinvolge anche il PSG, i tifosi rossoneri sono in forte ansiaAncora tu, non dovevamo vederci più? Devono star pensando a questo i tifosi deldopo le ultime voci che stanno emergendo e che vedrebbero Gianluigipronto ad “re” (seppur indirettamente) il club rossonero. Il numero uno della Nazionale, come noto, non si è lasciato in ottimi rapporti con la piazza meneghina quando nell’estate del 2021 (quella del trionfo Europeo) decise di accettare l’offerta del PSG.Da allora la sua avventura parigina è stata un continuo sali e scendi. Momenti di esaltazione e momenti di delusione totale, si alternano ormai da quasi quattro anni come le sue prestazioni, con il posto da titolare spesso messo in discussione.