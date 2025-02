.com - Doncic, buona la prima con i Lakers: vittoria e tifosi in festa

(Adnkronos) – Questa notte Lukaha esordito con i. Dopo lo scambio che ha sconvolto l’Nba, con Anthony Davis che si è accasato ai Dallas Mavericks, c’era grande attesa per laa Los Angeles dello sloveno.ha contribuito allasugli Utah Jazz con 14 punti, cinque rimbalzi e quattro assist. Subito schierato nel quintetto titolare al fianco di LeBron James,è stato accolto dal boato del suo nuovo pubblico. Isugli spalti hanno ricevuto anche una maglia personalizzata con il loro nuovo numero 77 e l’ala piccola non ha nascosto l’emozione. “Sono soltanto felice di essere finalmente tornato in campo”, ha detto a Espn nell’immediato post partita.infatti non giocava in Nba da Natale, a causa di un infortunio muscolare al polpaccio, e ha fugato subito i dubbi sulla propria condizione fisica, rimanendo in campo per 24 minuti.