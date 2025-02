Metropolitanmagazine.it - Donald Trump ed Elon Musk proseguono con i tagli al governo federale

Il presidente degli Stati Unitiè tornato a occupare lo Studio Ovale da meno di un mese, eppure molte cose sono già cambiate, non necessariamente in positivo. Nella giornata di ieri ha firmato un nuovo ordine esecutivo, l’ennesimo, volto a ridurre il numero dei dipendenti nelle agenzie federali. Di fatto, l’iniziativa concede ulteriori poteri al famigerato Dipartimento per l’efficienza del, noto come DOGE e attualmente nelle imprevedibili mani di.L’influenza del magnate nella nuova erasembra dunque in continuo aumento, come testimonia una surreale intervista di pochi giorni fa, in cui l’imprenditore ha parlato a ruota libera con i giornalisti, mentre il tycoon se n’è rimasto in disparte, a guardare l’alleato prendersi la scena. Nel corso dell’incontroha difeso la sua volontà di proseguire con ialle spese del, per lui necessari «se non si vuole rischiare il fallimento del Paese».