Oasport.it - Dominik Paris soddisfatto: “Il mio l’ho fatto, ora tocca ad Alex Vinatzer”

Leggi su Oasport.it

Giornata di combinata a squadra maschile oggi nei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach (Austria). In un format a coppie in un cui un atleta gareggerà in una singola manche di discesa e un altro in un’unica run di slalom, l’Italia vuole essere protagonista. In lizza per le medaglie c’è l’accoppiata formata da.Domme, quarto in discesa nella gara individuale, vuole il podio e nella sua prova haveder di star bene. Certo, dura competere in questo momento contro gli svizzeri che possono permettersi di lasciare a riposo il campione del mondo del superG, Marco Odermatt, avendo la certezza di ottenere grandi riscontri anche con altri interpreti.Non un è caso chesia terzo nella discesa, distanziato di 0?46 da un fantasticois Monney, mentre secondo è il campione del mondo in carica, Franjo Von Allmen (+0?02).