Sport.quotidiano.net - Domenica Terranuova Traiana-Montevarchi. Scatta la “Giornata Biancorossa”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 12 febbraio 2025 – In occasione della gara contro Aquila, in programma16 febbraio allo stadio comunale Mario Matteini diBracciolini con inizio alle 14.30, la società di piazza Coralli ha indetto la. Sarà la terza delle tre giornate previste extra abbonamento. Non saranno valide le tessere abbonamento, le tessere VIP, le tessere GOLD, né tanto meno le tessere socio-sostenitore. Tessere che tuttavia diritto ad un biglietto ridotto pari a 10 Euro. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso la sede della società, aperta oggi, domani e venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12, oppure al botteghino il giorno della gara presso la biglietteria dello stadio, aperta a partire dalle ore 13.30. Questi i prezzi: tribuna centrale coperta: 15 euro; ingresso gratuito per tutti i tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) che si presenteranno all’ingresso in divisa di rappresentanza, con zona riservata lato palestra Salus; tribuna con tessera abbonamento: 10 euro con esibizione abbonamento.