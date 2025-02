Sport.quotidiano.net - Domenica al Tubaldi. Recanatese, l’analisi dell’ex Baldarelli : "Avezzano pericoloso in contropiede»

Sempre presente, o quasi, sui campi di "D", almeno quando gli impegni della Rappresentativa regionale glielo consentono, Francesco, tra l’altro vice-presidente Aiac Ancona ed ex allenatore della, si è fatto un’idea ben precisa della squadra giallorossa e del momento che sta attraversando: "Una compagine che ha trovato i giusti equilibri, grazie soprattutto ai nuovi innesti e, tra l’altro, nel momento determinante della stagione. D’altronde i giocatori sono fondamentali per applicare in campo quei principi che un giovane allenatore come Bilò cerca di trasmettere. C’è la qualità nei punti giusti, Giandonato (foto) può essere un grande valore aggiunto e peccato solo per la vittoria sfumata in extremis a Notaresco che non toglie nulla però a un cammino splendido con le sole eccezioni delle gare con L’Aquila e Samb".