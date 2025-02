Dolci con salmonella ritirati dagli scaffali degli iper | quali sono i lotti segnalati dal ministero della Salute

Leggi su Open.online

Ilha diffuso due diversi avvisi di richiamo per due distinti prodotti alimentari, ordinandone il ritiro dal mercato. L’allarme è stato diffuso per «rischio biologico» a causa di «sospetta contaminazione da». Il primo prodotto è la tartelletta ai frutti di bosco monoporzione prodotta da SweetCream. Il lotto di produzione è 24165-24267-24283-24305-24309-24310-24123-24113. La confezione interessata è la Master Box da 3 astucci per un totale di 9 pezzi. Il secondo prodotto ritirato è la monoporzione di Delizie al Limone, sempreSweetCream. Si trattaMaster Box da 3 astucci per un totale di 9 pezzi. Il lotto di produzione è 24206-24249-24312-24163-24260-24278-24313-24316-24317. Come individuare il numero del lotto di produzione? La serie è indicata sul retro o sul lato alla confezione.