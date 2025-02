Quotidiano.net - Dolci abbracci e brindisi speciali

viva gli innamorati Anche Leone 1857 vuole celebrare l'amore. E lo fa a modo suo, con la collezione “Love Pattern” creata per adre la giornata più romantica dell’anno. Leone propone: il Cuore, emblema della forza dei legami; il Fiore di Loto, simbolo della ricerca della felicità; e l’Arcobaleno, che esprime l’importanza della gentilezza. Nella collezione trovano posto anche le Lattine di pastiglie miste dissetanti, Il Biglietto di Auguri con Tavoletta di Cioccolato e la Latta a forma di cuore. UN VIAGGIO NEl mondo (e nel cuore) di BRIDGERTON Bridgerton ha lasciato il segno. La serie tv che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo diventa protagonista del San Valentino 2025. Lo fa grazie a Witor’s, marchio italiano di cioccolato, che per questa festa speciale ha lanciato una capsule collection ispirata proprio a Bridgerton che comprende confezioni a forma di cuore rosse, in diverse grammature, tutte contenenti una selezione di gustose praline.