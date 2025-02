Juventusnews24.com - Djalò Juve, parla il difensore: «Sono al Porto in prestito, vi dico questo sul mio futuro»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilrisponde anche sul: le dichiarazioni delghese attualmente inalIn conferenza stampa, alla vigilia di–Roma, Tiagohato così del suo. Ilghese è attualmente indallantus.DJALO’ – «Ioqua inma non è il momento di pensare al domani.concentrato solo sul dare il massimo in campo fino alla fine della stagione. Non ha senso pensare ora al, abbiamo davanti una partita molto importante e devo concentrarmi solo su quella».Leggi suntusnews24.com