Dito staccato a morsi come sta la poliziotta aggredita

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 12 febbraio 2025 – Laè stata operata alla mano, mentre per il suo aggressore è stato convalidato l’arresto, da parte del giudice del tribunale di Ascoli Piceno, Barbara Caponetti. Si tratta di un 25enne originario del Gambia, che era stato portato in commissariato perché scoperto sul treno senza biglietto. È stato lì che ha aggretre agenti e hacon un morso la falange di unapresente. L’arresto è avvenuto lo scorso 10 febbraio a San Benedetto del Tronto da parte della Polizia di Stato, al termine di una serie di episodi di violenza messi in atto contro agenti del commissariato e personale infermieristico dell’ospedale Madonna del Soccorso. Il più grave, appunto, è il morso dato allache ha causato l’amputazione della falange ungueale del secondodella mano destra con una prognosi di 30 giorni.