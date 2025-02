Movieplayer.it - Disney modifica gli avvisi sui contenuti di classici come Dumbo e Peter Pan dopo l'insediamento di Trump

Leggi su Movieplayer.it

Glisuideiritoccatil'del Presidenteper annullare la moda del politically correct che ha sollevato i detrattori contro la politica woke dello studio. Non c'è pace per i. La compagnia torna are glisuidi titoli qualiPan e, nel contesto di un cambiamento generale nella strategia della ricerca a tutti i costi del politically correctl'del nuovo presidente americano Donaldriportato da Axios e confermato da Variety,stando il disclaimer che viene riprodotto automaticamente prima di questi titoli. La versione precedente rilevava che il film "include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di popoli o culture", mentre la nuova versione recita "Questo programma è presentatooriginariamente creato e può contenere .