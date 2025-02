Iltempo.it - Discarica "fantasma" in cerca di bonifica: si apre il balletto delle competenze | VIDEO

Lo scandalo dellaabusivaaccanto al centro per la raccolta di rifiuti ingombranti che Ama allestisce ogni domenica a Ostiense, raccontato da Il Tempo, rischiando di riaprire il vasotra Comune e Regione sulle sponde del Tevere. Una sottile striscia di verde, che verde ormai non è più, che separa la città dal fiume. Nel nostro caso, in particolare, dividiamo il parcheggio di lungotevere Pietra Papa dal "Biondo" e ospita perfino un tratto di pista ciclabile. Si tratta di pochi metri, in pendenza, dove sono stati gettati elettrodomestici, vecchi mobili e altri vari scarti. La catasta di rifiuti inizia proprio al limite dell'ampio parcheggio dove ogni domenica i camion dell'Ama parcheggiano i container aspettando i residenti e il loro carico di ingombranti.