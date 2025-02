Frosinonetoday.it - Disagi per i pendolari di Frosinone, toni accesi in Consiglio per l'assenza delle istituzioni

Leggi su Frosinonetoday.it

per idiche ogni giorno usufruiscono della tratta Roma-Cassino per andare a lavoro o recarsi comunque nella Capitale. NelComunale, ad adunanza aperta, andato in scena nel primo pomeriggio del 12 febbraio si è discusso proprio sull'annosa questione.Dopo.