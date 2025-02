Casertanews.it - Disagi nel cantiere della raccolta differenziata dopo la gara d'appalto, operatori ecologici in sciopero

Lavoratoririfiuti sono in agitazione a Teverola, lamentandol’assegnazioned'pubblica alla società ISVEC. Come segnalato dal sindacato Usb, ogni mattina i lavoratori devono recarsi a Casal di Principe per poter iniziare il turno, essendo colocati lì.