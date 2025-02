Liberoquotidiano.it - Diretta Sanremo Carlo Conti con Bianca Balti. Ma esplode la bomba "referendum di cittadinanza": politica all'Ariston

Ecco la seconda serata del Festival di2025, 75esima edizione della kermesse. E la prima del-bis è stata un successo. Anzi, un clamoroso successo: gli ascolti volano al 65,3%, niente da invidiare ad Amadeus insomma. Anzi. Poi le polemiche sul video di Papa Francesco: qualcuno sosteneva che non fosse stato realizzato per la kermesse, ma riciclato. "Fantascienza", per. Polemica subito archiviata. Dunque, sotto con la seconda serata: sul palco 4 nuove proposte e 15 big, la chiusura è prevista per l'1.12. Ad accompagnarein co-conduzione, la top model. Poi le risate con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Segui ladella serata su www.liberoquotidiano.it Ore 20.34 -al Tg1: "Sempre coi piedi per terra" "Sempre tranquillo, sempre con i piedi per terra.