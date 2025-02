Laverita.info - Dimmi La Verità | ospite il generale Giuseppe Santomartino

Ecco #Ladel 12 febbraio 2025.il, già addetto militare dell'ambasciata italiana in Giordania. Argomento: le conseguenze degli annunci di Trump sul trasferimento dei palestinesi in Egitto e Giordania.ALail, già addetto militare dell'ambasciata italiana in Giordania ci parla delle conseguenze degli annunci di Donald Trump sul trasferimento dei palestinesi in Egitto e Giordania.