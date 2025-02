Parmatoday.it - Diminuiscono i casi di mesotelioma in Regione

Leggi su Parmatoday.it

Sono 419 in provincia di Parma idi. Il tasso di incidenza dei, considerando il quinquennio 2018-2022, rimane a livelli alti: 3,7 per gli uomini e 1,2 per le donne. I tassi più alti sono stati registrati a Reggio Emilia: 5,1 per gli uomini e 2,2 per le donne. "Il