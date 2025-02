Inter-news.it - Dimarco torna ad allenarsi: Inzaghi recupera una certezza per Juventus-Inter!

Sia lavoro per preparare. Proprio da Appiano Gentile arrivano ottime notizie su Federico: Simonehato il suo centrocampista.DI NUOVO A LAVORO – La squadra di Simonepuò finalmentere un po’ di fiato dopo il doppio impegno di campionato contro la Fiorentina terminato lunedì. Forti dell’accesso diretto agli ottavi di Champions League raggiunto due settimane fa, i nerazzurri non hanno in agenda alcun impegno infrasettimanale. Per questo l’allenatore ha potuto finalmente concedere un giorno di riposo ai suoi ragazzi, che però oggi sono giàti ad. All’orizzonte c’è una sfida troppo importante da dover preparare:di domenica sera. Proprio in vista della gara e proprio da Appiano Gentile dove oggi si è svolto l’allenamento, arrivano importanti notizie su Federico