Ilgiorno.it - "Difendere un indagato non significa difendere il reato"

uno un imputato nonilche è stato commesso, ma garantire a chiunque di avere un processo equo". Giunge a poca distanza dalla presa di posizione dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio e dal Comitato Pari Opportunità del medesimo Ordine, l’intervento della Camera Penale di Sondrio presieduta dall’avvocato Stefano Di Pasquale. Pur senza far cenno al caso specifico della collega, l’avvocato Manuela Mauro legale di fiducia dei tre giovani marocchini arrestati quali autori di una serie di colpi nelle farmacie, il Consiglio direttivo "a seguito dei sempre più numerosi attacchi nei confronti di chi svolge il ruolo di difensore, ritiene fondamentale ribadire i principi costituzionali che sono alla base di uno Stato di diritto. Ciascun individuo, anche l’autore dei reati più odiosi, ha il sacrosanto diritto di essere difeso in un processo penale – si chiarisce - Qualora questo diritto fosse limitato o messo in dubbio, il sistema giustizia, inevitabilmente, crollerebbe".