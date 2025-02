Bergamonews.it - Dietro la cronaca: Federico Pedersoli inaugura “Tierra!” a Osio Sopra

. Prende il via sabato 15 febbraio la decima edizione della rassegna culturale itinerante “! Nuove rotte per un mondo più umano”.Il primo incontro, “la”, è organizzato aalle 21. All’auditorium scolastico dell’Istituto comprensivo di, con ingresso in via Puccini, è ospite l’avvocato penalistache racconta storie di processi, frutto della sua esperienza trentennale di avvocato impegnato nei banchi della difesa. I suoi racconti sono vicende vere, permeate dei vissuti dei protagonisti e accompagnate da riflessioni sulla professione forense. I tribunali e le carceri sono i luoghi crocevia, dove l’umanità si mischia al rigore nell’applicazione della legge e al dolore della severità della pena. Ne emerge un affresco che segna la distanza tra l’astrazione dei codici e la realtà processuale.