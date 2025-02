Ilfattoquotidiano.it - Dieci martellate in testa all’ex: è in pericolo di vita. Arrestato un 40enne nel Mantovano

L’ha colpita con una decina diriducendola in fin. Per questo un uomo di 40 anni è stato fermato dai carabinieri a Roncoferraro, nel. La donna di origini marocchine, 38 anni, è ricoverata in ospedale e lotta tra lae la morte dopo un intervento chirurgico d’urgenza.Un corriere l’ha vista sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa e ha chiamato l’ambulanza. Solo dopo i soccorsi è emerso che l’ex compagno, unconnazionale, l’aveva colpita allacon una decina dicausandole gravi lesioni alla. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.Ad accusarlo è stata proprio la donna, sentita dai militari dell’Arma prima di essere sedata dai medici. I militari hanno effettuato un sopralluogo in casa della donna, madre di due figli di 9 e 11 anni, e ricostruito i movimenti dell’aggressore grazie alle telecamere e ai sistemi di lettura targhe in tutta la provincia.