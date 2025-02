Dieci feriti nella doppia aggressione a sanitari e guardie giurate all’ospedale di Careggi

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Ancora un’ai, stavolta, al pronto soccorso dia Firenze. Alla fine si parla di: un degente, due infermieri e sette. Due gli episodi, confermati anche dal sindacato Nursind. Il più grave ha riguardato un cittadino di nazionalità cinese che ha dato in escandescenze e aggredito gli infermieri e lesfondando anche una porta a vetri prima di essere fermato. Nell’altro caso un paziente aveva percosso un’altra persona che stava attendendo il proprio turno al pronto soccorso. Degli episodi si sono occupati i carabinieri. “È un attacco intollerabile ma purtroppo non nuovo non solo ad infermieri,e pazienti, ma al servizioo pubblico e quindi a tutti, perché purtroppo chiunque può diventare vittima di aggressioni del genere in un ospedale”.