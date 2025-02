Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di incontri: "Boom di richieste"

Fu addirittura Umberto Eco a inaugurare la rassegna, il 14 febbraio 2015 (foto), con il romanzo Numero Zero, in una Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio gremita. Ma poi sono passati tanti scrittori e autori di primo piano, italiani e stranieri, a comporre il mosaico di questide Le voci dei libri. Una rassegna letteraria, ma anche un omaggio al fascino speciale dei libri. Lo racconta in qualche modo anche il titolo di questo viaggio fra le pagine che ha toccato i 440 appuntamenti. Titolo che, ricorda Romano Montroni, rimanda a chi più di tutti del libro conosceva e sapeva trasmettere la magia: Ezio Raimondi. Tutto partì dunquefa, da un’idea di Librerie.Coop, di Coop Adriatica (dal 2016 Coop Alleanza 3.0) e dell’assessorato alla Cultura. L’intento era ripristinare la tradizione dei Sabati dell’Archiginnasio,voluti negli’60 da Renato Zangheri, con autori che si susseguirono fra il 1961 e il 1964.