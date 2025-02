Diaz e Bellingham Strike in ritardo nella straordinaria vittoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 23:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Judeha segnato in tempo di arresto quando il Real Madrid ha sbalordito il Manchester City con unainper 3-2prima tappa del pareggio di play-off Knockout della Champions League.L’ex giocatore della City Academy Brahimaveva già messo a tacere l’Etihad con un equalizzatore tardivo all’86 ° minuto prima che il centrocampista dell’Inghilterracorreva sul passaggio di Vinicius Jr per assicurarsi una drammatica.City sembrava andare alla seconda gamba della prossima settimana con il vantaggio dopo che Erling Haaland ha segnato il suo secondo gioco dal punto di penalità con 10 minuti per giocare dopo che Kylian Mbappe aveva cancellato l’apertura del primo tempo della norvegese.