Dialogo sulla nuova oggettività alla Fondazione Banco Napoli confronto sul saggio di Foà e Montedoro

Leggi su Ildenaro.it

Unsul declino della politica, la digitalizzazione, la sfera pubblica, la solidarieta?, la cultura tra due grandi pensatori. Per la rassegna “Libri in“, sabato 15 febbraio alle 10, a Palazzo Ricca (in Via dei Tribunali 213) sede della, si discute del libro, scritto da Sergio Foà, phD in Diritto amministrativo all’Università di Milano e Giancarlo, presidente di Sezione del Consiglio di Stato pubblicato da Editoriale Scientifica. Partecipano: il presidente dellaOrazio Abbamonte, Pasquale De Sena, ordinario di Diritto internazionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e Sandro Staiano, ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II.