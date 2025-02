Juventusnews24.com - Di Canio esalta McKennie: «È molto costante, duttile e affidabile in una squadra che non ha identità a centrocampo»

di Redazione JuventusNews24Paolo Diha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve PSV: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriL’ex calciatore Paolo Diha parlato nel post-partita di Juve PSV sfida di Champions League, ai microfoni di Sky Sport.PAROLE – «all’inizio fuori rosa? Diamo a Cesare quel che è di Cesare sono tornati indietro dopo magari aver sbagliato la valutazione. Ha grande duttilità ma è l’affidabilità nel compito. Non gioca da nove ma manco mai da cinque. Gioca da 6 o 6,5 ed èsoprattutto in unache non ha».Leggi su Juventusnews24.com