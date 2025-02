Ilfattoquotidiano.it - Di Battista a La7: “‘Bau bau’ di Montaruli? Patetica e offensiva ma la colpa è di Meloni”. Lite con Tardino (Lega) su Santanchè e chat di Fdi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ildi? A me non fa ridere quella scena, perché offende tutti gli italiani che le pagano uno stipendio da 13mila euro al mese. Tuttavia, forse è troppo facile prendersela con la pregiudicata, perché, prima ancora di lei, la responsabile principale di quelè Giorgia“. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dall’ex deputato del M5s, Alessandro Di, a proposito della performance televisiva della parlamentare di Fratelli d’Italia, Augusta. E mostra una fotografia che immortala Giorgiamentre stringe la mano alla vice-capogruppo del suo partito, fresca di nomina a sottosegretario all’Università e alla Ricerca, incarico da cui poi si dimise dopo la condanna dalla Cassazione per peculato.“Giorgia– spiega Di– ha scelto lacome sottosegretaria nonostante una condanna in primo grado, quindi sapeva perfettamente cheavrebbe potuto ricevere una condanna in via definitiva per un reato contro la pubblica amministrazione.