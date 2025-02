Nerdpool.it - Destiny 2: la nuova Dottrina dilaniata e il ritorno dell’Astrocorazzata

Bungie ha lanciato unasfida per i Guardiani di2 con l’introduzione della segreta “”. Questaattività porta i giocatori all’interno di una nave piramidale infestata da minacce oscure, guidati nientemeno che da Savathûn. In concomitanza con il lancio della segreta, è stata avviata la gara ufficiale, nella quale le squadre si sono sfidate per completare l’attività in modalità Contesa nel minor tempo possibile.Chi riuscirà a completare la segreta entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025 potrà sbloccare l’acquisto di alcune esclusive Ricompense di Bungie legate a “”, tra cui una felpa, una spilla e un braccialetto commemorativo. Inoltre, i giocatori che porteranno a termine il titolo Penetrante entro la stessa data potranno ottenere una spilla dedicata al titolo, sempre tramite il programma Ricompense di Bungie.