Derby Terranuova-Montevarchi Resti | Speciale rivali con stima

Donelloè il doppio ex principale della sfida di campanile di domenica prossima traTraiana e. Del resto il direttore sportivo arrivato l’estate scorsa nella stanza dei bottoni dell’Aquila ha contribuito, nei sei anni precedenti, a portare i biancorossi terranuovesi dalla disputa dei play-out di Promozione al traguardo della Serie D, passando attraverso tre campionati vinti, di cui due di Eccellenza, impreziositi da una Coppa Italia di categoria. Non è un caso, quindi, che già all’andata, il 19 ottobre al Brilli Peri, gli sportivi giunti dalla città di Poggio Bracciolini gli abbiano dedicato dagli spalti uno striscione pieno di gratitudine. Facile immaginare, dunque, che il diesse avrà il cuore diviso a metà anche nel confronto di ritorno: "Sì, ammetto che per me sarà di nuovo un appuntamento– esordisce– per il ricordo fresco di tanti successi e perché i rapporti con l’ambiente terranuovese, società e tifosi, sono rimasti ottimi, pur se ci affronteremo da avversari ed entrambe le squadre cercheranno di vincere per avvicinare la salvezza".