Terzotemponapoli.com - Delio Rossi: “Il Napoli all’Olimpico non farà la partita”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “Ilnonla”.Intervenuto ai microfoni di Radiosei,ha commentato il pmo impegno della Lazio di Baroni, impegnata sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico contro il. Dopo le vittorie nei due precedenti stagionali tra Coppa Italia e campionato, i biancocelesti cercano il terzo successo contro i partenopei per mettere in cascina tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Queste le sue parole: “Ilal momento sembra avere una flessione di brillantezza. Ma è una squadra solida. Non verràa fare unaaperta. Molto dipenderà dalla Lazio, gli episodi potrebbero fare la differenza. Sarà una gara diversa rispetto ai due precedenti in cui i biancocelesti hanno vinto.““Considerato lo stato di forma attuale, i partenopei non verranno a giocare a viso aperto e la squadra di Baroni in questo tipo di gara è andata in difficoltà.