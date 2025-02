Ilfattoquotidiano.it - Del Piero: “Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti”. L’ipotesi sul riferimento dell’ex Juventus

Una frase che ha fatto sorgere una domanda su tutte: con chi ce l’ha Alessandro Del? Nel commentare per Sky Sport la vittoria per 2-1 nel match di Champions League della suacontro il Psv, la leggenda del calcio italiano ha sostenuto che “gli exnon lida, non solo al Var” ottenendo il consenso di Paolo Di Canio che lo ha applaudito in diretta e il sorriso di Fabio Capello e Paolo Condò, con tanto di approvazione anche da parte della conduttrice, Federica Masolin.L’osservazione è giunta parlando del momentaneo pareggio segnata dall’ex Inter Ivan Perisic e che i bianconeri hanno contestato per un presunto tocco del pallone col braccio da parte di Noa Lang a inizio azione. Il gol è stato convalidato perché secondo il direttore di gara la palla ha toccato prima il petto e poi è scivolata verso il basso, non ravvisando quindi estremi per un fallo.