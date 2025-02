Iodonna.it - Dégagé chic. Il re della moda americana colpisce ancora: in passerella un'eleganza rilassata e disinvolta

Nell’ex sede dell’iconico Tunnel Nightclub degli anni ’90 a Chelsea va in scena la sfilata Autunno-Inverno 2025/2026 di Michael Kors. Lo stilista porta la Collection al Terminal Warehouse di New York, trasformandolo in uno spazio elegante e accogliente. Una tipica casa residenziale con mobili d’antan, mattoni a vista, lanterne giapponesi: insomma, la collezione sfila in un classico loft di Manhattan. Leggi anche › I look più belli dalle sfilate di New York Autunno-Inverno 2025/2026 Michael Kors, la sfilata Collection a New YorkLa collezione rispecchia l’atmosfera avvolgente: inun’, senza tempo, calda e moderna. Il guardaroba di una donna, come dimostra sin dalla prima uscita lo stilista veteranosettimanadi New York, con un look total black dove il maxi blazer doppiopetto è portato sul dolcevita e la gonna a maxi pieghe.