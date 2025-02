Noinotizie.it - Decreto flussi, lavoratori stagionali: agricoltura e turistico-alberghiero, oggi il click day Puglia, un terzo delle produzioni grazie a mani straniere

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti:Scatta ilday per i, per arrivare preparati ai periodigrandi raccolte quando torna l’emergenzanei campi, dove viene prodotto indaquasi 1/3 del Made in Italy a tavola, con 22.314provenienti da tutto il mondo che trovano regolarmente occupazione in, pari al 10% deiagricoli extracomunitari sul totale nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, in relazione alday per la presentazioneistanze del2025 relativo alle domande persubordinatiper i settori agricolo eil 12 febbraio 2025.Gli occupati stranieri sono ben rappresentati nel settore agricolo, dove si concentrano per il 23,6% contro il 7,8% degli italiani, con la manodopera extracomunitaria in, nonostante il calo progressivo negli ultimi 5 anni, che resta determinante innelle coltivazioni arboree 53,8% (frutta e viticoltura) e colture orticole 17,7% (fragole, meloni, insalate, pomodori, radicchio), con i braccianti extracomunitari che hanno per quasi l’88% una occupazione stagionale e rappresentano circa il 10% deidipendenti regolarmente impegnati in