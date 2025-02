Quifinanza.it - Decreto flussi, click day stagionali per 77mila lavoratori del turismo e dell’agricoltura

Dalle 9 di oggi, mercoledì 12 febbraio, scatta ilday per l’ingresso deinei comparti agricolo e turistico. Una corsa a ostacoli per le aziende che necessitano di manodopera e per iextracomunitari che puntano a un impiego temporaneo in Italia.Sul portale del ministero dell’Interno erano già state precompilate 61.432 domande, tutte relative a permessi regolati dal. Chi è rimasto fuori dalla finestra attuale potrà riprovarci a luglio, quando verrà aperta una nuova sessione per la tornata del primo ottobre, dedicata alla stagione invernale. L’evento di oggi è il terzo del mese, dopo iday del 5 e del 7 febbraio, riservati ad altre categorie disubordinati. Solo pochi giorni fa, infatti, è stato il turno per colf e badanti.