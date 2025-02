Lanazione.it - Decisione del Tar sulla selezione: "Ormeggiatori, tutto da rifare"

Il Tar annulla la graduatoria per gli, accolto il ricorso di uno dei candidati. Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione a Roberto Amato, patrocinato dagli avvocati Pierluigi Chech e Chiara Tofanelli, contro l’azienda speciale del Comune Argentario Mobilità e Ambiente e l’ente argentarino, annullando la graduatoria della valenza triennale per l’assunzione di addetti all’ormeggio nei pontili comunali Darsena Arturo a Porto Santo Stefano. Amato aveva chiesto l’annullamento della determinazione del direttore generale di Ama del 23 maggio 2024 di approvazione degli atti della commissione esaminatrice e la contestuale approvazione della graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale e la determinazione direttoriale del 2 maggio 2024 sull’"Avviso dipubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di addetto alle attività di ormeggio di natanti e imbarcazioni (ormeggiatore)".