Death Stranding 2 | novità in arrivo dal South by Southwest festival

Segnatevi la data, 9 Marzo 2025 alle 23:00 CETPer il SXSW (bywest) 2025, ilmusicale e cinematografico Texano, Hideo Kojima rivelerà nuovi dettagli su2: ON THE BEACH, l’attesissimo sequel dell’acclamato videogioco, inesclusivamente su PlayStation5 entro la fine dell’anno. Per i fortunati che saranno presenti, Kojima Productions avrà anche uno spazio esclusivo con merchandise promozionale esclusivo per il SXSW 2025Official Announcement! PlayStation® Presents2: ON THE BEACH Special PanelHideo Kojima will take the stage at SXSW 2025 in Austin, Texas, to reveal the latest updates on2: ON THE BEACH! Details here https://t.co/trIc0god6z March 9. pic.twitter.com/i1vsQwoyVq— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015EN) February 11, 2025Dalla mente di Hideo Kojima,2: ON THE BEACH ci manda in missione per la connessione umana oltre l’UCA, le United Cities of America.