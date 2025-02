Spazionapoli.it - De Laurentiis e il nuovo stadio del Napoli, investimento milionario: le possibili location

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– Aurelio Desta pensando al, pronto un: ecco lePer le ultimissime calcio, aggiornamenti legati aldegli azzurri. In mattinata vi abbiamo parlato della volontà da parte del presidente Dedi non voler puntare più sul rifacimento dell’impianto a Fuorigrotta. Il progetto è quello di costruire una struttura completamente nuova, di proprietà, che permetta anche di aumentare il valore del brand nel futuro. “Il presidente ha infatti comunicato ufficialmente al sindaco di non essere interessato al progetto di restyling del Maradona – giudicato non realizzabile dal numero uno del– e di essere al lavoro per realizzare unda 60 mila posti: senza presentare però ancora un progetto .