De Giovanni: "Gli infortuni del Napoli erano prevedibili"

Maurizio De, scrittore, è intervenuto aMagazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“o di Neres? Ilsta avendo diversi problemi con la cattiva sorte, ma i giocatori infortunati come Spinazzola, Olivera e Neres hanno avuto anche in passato diversidi questo tipo. Lo storico parla chiaro. Il loro valore attuale è condizionato da questi problemi, Spinazzola ad esempio fino agli Europei in cui si fece male era uno dei migliori esterni d’Europa. Neres ha dei numeri incredibili da top club, ma salta da sempre tante partite a causa degliderivanti dai suoi continui scatti e strappi in campo.