DAZN porta il tifo a Sanremo | campagna esclusiva tra Festival e Derby d' Italia Juventus-Inter

Ogni giorno, milioni di persone tifano con entusiasmo e passione: che sia nello sport, per la propria squadra del cuore o per un atleta prediletto, o che sia in altri “mondi” come quello della musica, per una band o un artista preferito. Ogni giorno, milioni di persone si emozionano di fronte alle sfide più avvincenti e alle performance più spettacolari. Ilè una vera e propria forma di amore e batte ancora più forte nei momenti di grandi eventi sportivi, come inel calcio o appuntamenti clou nel panorama musicale, come ildella Canzonena.Nella settimana più imnte per la musicana - nonché quella cheal big match più sentito del calciono, ild’trainsu- la piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo è protagonista per la prima volta acon unadi brand che racconta il, quello per il calcio e quello per la musica che spesso si intrecciano, perché come cita il claim, che sia dal campo o dal palco, “Non si smette mai di esseresi”.