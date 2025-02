Quotidiano.net - Dazi Usa Il muro europeo

Un brutto risveglio per l’Europa: la firma del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esteso a tutti i Paesi ial 25% su acciaio e alluminio, senza alcuna eccezione. Dal 12 marzo, dunque, scattano iper chiunque voglia esportare negli Usa, incluse le industrie europee. La notizia, tuttavia, ha avuto due effetti, entrambi positivi. Il primo è la ferma reazione da parte della Commissione Europea, che ha annunciato una serie di contromisure, nessuna esclusa. Il tema sarà sul tavolo dei ministri dell’Ue con delega al Commercio, convocati d’urgenza: oggi è in programma una call per discutere una linea comune. A stretto giro è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Antonio Costa, per trasmettere due messaggi: il sostegno alle azioni della Commissione europea e l’unità dell’Ue in questa delicata partita.