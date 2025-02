Quotidiano.net - Dazi, l’economista Simoni: “L’Ue non imiti il Trump. Meglio usare l’Antitrust”

Roma, 12 febbraio 2025 – “Non prevedo drammi, l’effetto delle decisioni disull’economia europea sarà contenuto – spiega Marco, docente di Politica Economica alla Luiss –. Dal mio punto di vista, isono fumo negli occhi, si tratta di una mossa soprattutto politica. Il presidente americano si è impegnato a farla durante la campagna elettorale e ora mantiene la promessa. Ma, dal punto di vista economico, mi sembra che voglia utilizzarla soprattutto come una merce di scambio”. Cioè? “Vuole sedersi ad un tavolo negoziale e ottenere altro. Come ha fatto per il Messico e il Canada”. Farà lo stesso anche con? “Vedremo. Ma l’Unione Europea commetterebbe un grave errore se barattasse la cancellazione dei nuovicon qualche trattamento di favore per le grandi aziende americane che operano qui da noi.