Dazi i timori di Confindustria | In gioco 64 miliardi Negoziare subito

Ravenna, 12 febbraio 2025 – Ifanno paura alle imprese italiane. E non potrebbe essere diversamente per un Paese che è il 4° esportatore mondiale e che vuole arrivare a 700di export nel 2025 (sono stati 626 nel 2024). Il grido d’allarme degli industriali italiani giunge da Ravenna dove il presidente di, Emanuele Orsini, è intervenuto ad un convegno organizzato da QN Economia in tema di energia. Il presidente degli Stati uniti d‘America Donald Trump “dà la sveglia all‘Europa e isono un rischio, visto che gli Usa valgono 64di export che non ci possiamo permettere di perdere o di erodere”, ha detto Orsini. La politica americana punta ad attrarre imprese, ha detto Orsini, a porreall’ingresso di merci e a semplificare l’ordinamento interno. “Ora – ha aggiunto Orsini – servecon gli Stati Uniti, credo che ci sia anche la possibilità ed è giusto che sia l’Europa in modo compatto ae credo che il nostro Presidente del Consiglio possa aiutare l’Europa a trovare un accordo”.