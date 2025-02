Velvetgossip.it - Dario Morello: il pugile che ha rubato il cuore di Serena Brancale dopo Walter Ricci

è undi professione, noto nel mondo dello sport con il soprannome di “Spartan”. Attualmente, è il compagno della cantante, una talentuosa artista che si prepara a debuttare sul prestigioso palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 con il brano “Anema e Core”. La loro storia d’amore ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le rispettive carriere, ma anche per come si è sviluppata sotto i riflettori dei social media.La carriera diè nato a Cetraro, in provincia di Cosenza, nel 1993. Fin da giovane, ha dimostrato un forte interesse per la boxe, iniziando a praticare questo sport all’età di 14 anni. Il suo percorso nel pugilato è costellato di successi, tra cui:Titolo italiano nel 2008Partecipazione ai Campionati Mondiali Giovanili a Baku nel 2010Titolo nazionale nella categoria Youth nel 2012Il debutto daprofessionista è avvenuto a 21 anni, nel 2014.