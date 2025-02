Daredevil | Rinascita ecco perché era importante che Foggy e Karen tornassero nello show

Leggi su Cinefilos.it

eracheQuando i Marvel Studios hanno annunciato originariamente i piani per, ci si aspettava che la serie sarebbe stata un soft reboot della serie Netflix. Col passare del tempo, tutti i segnali indicavano che sarebbe stato così e il recasting di Vanessa Fisk era la prova di cui la maggior parte dei fan aveva bisogno per sancire chedi Netflix non sarebbe stato più canonico. Come probabilmente ricorderete, la decisione non era piaciuta a molti, anche se per la maggior parte prevaleva un sentimento di gioia nel rivedere di nuovo l’Uomo Senza Paura in azione.Da allora molto è cambiato, una revisione creativa ha sistemato ciò che non funzionava e ha portatopiù in linea con il suo predecessore, ufficializzandolo nel canone MCU.